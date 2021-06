Centro vaccinale senza aria condizionata, il Soa invoca un’ispezione all’ospedale da campo di Termoli

Il sollecito urgente inviato dall’associazione sindacale all’Asrem, alla Regione e alla Prefettura, dopo la segnalazione di alcuni cittadini





TERMOLI. Un intervento immediato presso il centro vaccinale anti-Covid 19 presso l’ospedale da campo del San Timoteo di Termoli.

Ad invocarlo la sigla sindacale Soa che denuncia come, sulla scorta di segnalazioni ricevute da alcuni cittadini, nella struttura non sono installati impianti di refrigerazione dell'aria. Circostanza che comporterebbe grossi disagi ai tanti cittadini che si recano in loco per l’inoculazione del vaccino e che devono far fronte alle alte temperature di questi giorni estivi.

L’organizzazione ha così scritto una lettera alla Regione, all’Asrem e alla Prefettura per chiedere un’ispezione ai fini della pronta risoluzione della situazione.

