Venafro, l’Ambito territoriale di zona fa il punto sui traguardi raggiunti

Presenti all’incontro di ieri l’assessore comunale Tommasone e l’assessore regionale Calenda, che hanno incontrato tutti gli attori coinvolti nei vari progetti

VENAFRO. Si è tenuto ieri mattina un incontro, convocato dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Venafro Angela Tommasone, finalizzato ad illustrare gli importanti risultati raggiunti grazie al lavoro svolto da tutti gli operatori dell’Ambito Territoriale di Venafro.

Erano presenti il coordinatore dell’Ambito, dottor Antonio Melone; il dottor Oscar Simeone, delegato alla Disabilità; il sindaco di Castel San Vincenzo, dottoressa Marisa Margiotta, in rappresentanza dei sedici comuni che costituiscono l’Ambito; il supervisore delle strutture di accoglienza e coordinatrice del Siproimi di Venafro, dottoressa Rossella D’Orsi; i 23 lavoratori di Utilità diffusa, risorse umane. Presenti, inoltre, tutti gli assistenti sociali e gli addetti all’Ambito che operano sul territorio con progetti – anche regionali – in grado di raggiungere obbiettivi ragguardevoli di integrazione, solidarietà e sostegno. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale alle Politiche sociali Filomena Calenda, che ha incontrato la Tommasone e tutti gli attori dell’Ambito Territoriale di Zona.

All’assessore Calenda sono stati presentati tutti i lavori eseguiti finora ma l’occasione ha permesso anche di fare il punto sulle progettualità in atto e soprattutto su quelle che saranno organizzate nel prossimo futuro. Un momento di approfondimento e condivisione, per il quale la Calenda si è detta “colpita dall’impeccabile organizzazione che ho avuto modo di riscontrare osservando da vicino le professionalità e le competenze messe in campo da tutti gli operatori”.

Soddisfazione anche per l’assessore Tommasone, che ha aperto l’incontro ringraziando innanzitutto l’assessore Filomena Calenda e congratulandosi con la stessa per l’operato che sta mettendo in campo anche in veste di assessore al Lavoro e alle Politiche sociali della Regione Molise. “Una donna e rappresentante istituzionale della nostra Regione – ha detto Tommasone – che da sempre si prodiga per le persone fragili e bisognose. A lei, in questa occasione, va quindi il nostro personale ringraziamento per aver sostenuto da subito e a pochi giorni dal suo incarico in Giunta regionale, i lavoratori del progetto di Utilità Diffusa impegnandosi ad ottenere la proroga del loro impiego cosi come aveva chiesto il presidente dell’Ambito Sociale a nome di tutti sindaci”.

Calenda ha aggiunto subito dopo che l’incontro di oggi rappresenta il primo step di una serie di consulti che ha intenzione di organizzare nel più breve tempo possibile in tutti e sette gli Ambiti Territoriali della regione Molise. “A Venafro – ha detto – mi sono interfacciata con sensibilità eccezionali e menti valide e preparate che hanno reso il lavoro di squadra una risorsa preziosa capace di produrre sul territorio risultati interessanti tramite i progetti che hanno finora portato a compimento e che sono certa continueranno a fornire anche quelli in cantiere. Mi preme ringraziare per quanto svolto finora tutti gli attori dell’Ambito e l’assessore Angela Tommasone che con il suo sguardo attento, l’ingegno che gli è proprio e la sensibilità che la distingue ha saputo gratificare il territorio con una concretezza ravvisabile in questi risultati progettuali che io stessa nella giornata odierna ho avuto modo di constatare con grande soddisfazione”.

