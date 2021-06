Vaccine day, pronto un hub per la somministrazione anche a Cerro Al Volturno

L'Asrem di intesa con il Comune ha allestito quattro postazioni nei locali della scuola del paese

CERRO AL VOLTURNO. Dopo le necessarie verifiche da parte del responsabile del dipartimento di prevenzione della Asrem avvenute nella mattinata di oggi si è ottenuto il via libera per il Vday anche a Cerro al Volturno. “Una straordinaria occasione che vede ancora una volta il nostro Comune protagonista”, ha commentato il sindaco Remo Di Ianni.

Quattro postazioni vaccinali, 1000 dosi distribuite nei due giorni (500 al giorno), una postazione stabile con medico della Croce Rossa Italiana e servizio d'ordine affidato ai carabinieri della caserma di Castel San Vincenzo e alla locale polizia municipale con l'ausilio di volontari. È questa la struttura che sabato 12 e domenica 13 giugno renderà possibile nei locali della scuola del paese due giorni di vaccinazione di massa per i residenti nei comuni di Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Scapoli, Rocchetta, Cerro a Volturno, Pizzone, Montaquila, Fornelli, dai 18 anni in su e che abbiano effettuato la Prenotazione per la vaccinazione.

“A tutti – invita il primo cittadino - è chiesta massima disponibilità e partecipazione per la buona riuscita dell'iniziativa. Un particolare ringraziamento come Sindaco e a nome dell'intera Amministrazione lo rivolgo alla Regione Molise, al Presidente Toma e all'Asrem per aver scelto il nostro Comune. Faremo tutto quello che è in nostro possesso per rendere il miglior servizio possibile a tutti coloro che i questi due giorni saranno ‘ospiti’ nel nostro Comune”, conclude Di Ianni.

