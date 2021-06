Tre siti per il vaccine weekend: ecco dove e quando

Per coloro che non hanno ancora ricevuto la prima somministrazione: prenotazioni aperte fino a domani 11 giugno, in tutto 4.800 dosi

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 si terrà il vaccine day che offrirà la possibilità di eseguire la vaccinazione a coloro che ancora non hanno ricevuto la prima dose.

Gli aderenti in piattaforma di Bojano, Campochiaro, Colle d'Anchise, San Massimo, San Polo Matese, Spinete, fino alla concorrenza dei 2800 vaccini, verranno convocati su Bojano in tre siti diversi (poliambulatorio, Palazzo Colagrosso, tenda Protezione civile). Nello specifico, sono previste 1400 somministrazioni sabato e 1400 domenica.

Gli aderenti in piattaforma di Campomarino, fino alla concorrenza dei 1000 vaccini, verranno convocati su Termoli, al Palairino. Saranno somministrate 500 dosi sabato e 500 domenica.

Gli aderenti in piattaforma di Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Scapoli, Rocchetta, Cerro a Volturno, Pizzone, Montaquila, Fornelli, fino alla concorrenza dei 1000 vaccini, verranno convocati su Cerro al Volturno, presso il nuovo Istituto scolastico “Dante Alighieri”. Anche in questo caso saranno somministrate 500 dosi sabato e 500 domenica.

Il sistema consentirà la prenotazione di tutti coloro che fino a venerdì avranno aderito in piattaforma. Le convocazioni, mediante l'invio degli sms con sede e orario, sono previste venerdì 11.

