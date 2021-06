Roccamandolfi, online la prima puntata del reportage ‘Il Borgo dei Briganti’

Sulle orme delle figure leggendarie che hanno accompagnato la Storia del paese. GUARDA IL VIDEO

ROCCAMANDOLFI. isNews ha partecipato, come media partner, all’anteprima della visita guidata con trekking organizzata da Batik Viaggi in collaborazione con il Comune e la ProLoco di Roccamandolfi al Borgo dei Briganti.

Un viaggio magico in tre puntate tra le meraviglie di un Molise incastonato nelle montagne, sospeso nel tempo e nello spazio. Pietre e Natura che parlano di Storie e di Uomini: un racconto esperienziale e non solo, raccontato nel nostro reportage.

Nel primo episodio, il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi racconta cosa vuol dire lavorare di concerto con tutti i soggetti interessati per ricostruire il turismo e il marketing territoriale. Si può usare una figura a tratti negativa e sanguinaria come quella del brigante per creare un branding ad hoc? isNews ha provato a scoprirlo percorrendo i sentieri tracciati sulle orme delle figure leggendarie che hanno accompagnato la Storia di questo paese. Perché, come scriveva Vincenzo Berlingieri in ‘Storie di Briganti’, “a Roccamandolfi si nasce briganti come altrove si nasce musicista: sarà questione di ambiente, di legge di atavismo. Il roccolano e d’indole indipendente, ha in sé qualche cosa dell’anarchico, non tollera soprusi, non soffre padronanza, rispetta e teme poco le leggi”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

