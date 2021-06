Trasporti, vertenza Atm: dopo vent'anni si raggiunge l'accordo

Sottoscritto il primo verbale d'intesa del nuovo millennio che introduce la contrattazione aziendale. Fondamentale il ruolo della Prefettura. La soddisfazione dei sindacati

CAMPOBASSO. Una giornata storica per il trasporto pubblico. Così i sindacati hanno definito la sottoscrizione del primo verbale di accordo del nuovo millennio che introduce la contrattazione aziendale in Atm. Strategico, in tal senso, il ruolo della Prefettura

Lo scorso 7 maggio in occasione della prevista procedura di conciliazione tenutasi alla presenza della rappresentanza legale di Atm, dei sindacati e dell’assessore regionale ai trasporti Quintino Pallante, il vice prefetto vicario Pigliacelli ha preteso che azienda e sindacati trovassero, a stretto giro di tempo, il modo di incontrarsi e ristabilire quelle corrette relazioni industriali che dovrebbero rappresentare, a prescindere dai rispettivi ruoli, un metodo partecipativo e di confronto con le parti sociali, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di crescita di un’impresa. Impegno garantito non soltanto dalle organizzazioni sindacali “ma questa volta – evidenziano in una nota congiunta Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Autoferro - anche dalla stessa impresa di trasporto grazie al nuovo atteggiamento di responsabilità e di disponibilità al dialogo assunto dall’Avvocato Nicola Del Re in rappresentanza della società Atm”.

Un ritrovato dialogo, dunque, che in un paio di settimane ha reso possibile un’importante intesa in merito alla risoluzione di ben 11 problematiche sollevate nel tempo dalle sigle sindacali. “I punti dell’intesa – evidenziano ancora i sindacati - ruotano tutti intorno all’elemento principale dell’accordo ovvero la imminente sottoscrizione di quel protocollo sulle relazioni industriali con il quale saranno fissati e disciplinati modalità e periodicità di incontri tra le parti che serviranno a compensare decenni di irrazionale incompatibilità e mancanza di dialogo.

Ovviamente uno dei punti cardine dell’intesa è sicuramente il ripristino del regolare pagamento delle retribuzioni con l’individuazione di una data certa (il 12 di ogni mese) che rappresenterà da qui in avanti un termine perentorio per l’accredito degli stipendi e per la contestuale consegna dei cedolini paga e che consentirà di superare definitivamente gli anomali ricorsi ai decreti ingiuntivi da parte delle maestranze. Da non sottovalutare tuttavia anche le intese per migliorare le condizioni retributive del personale (introduzione del premio di risultato, rivisitazione di alcune indennità ferme al 1989) così come risultano rilevanti i nuovi impegni di carattere normativo quali ad esempio quelli concernenti il personale inidoneo o la disciplina dei trasferimenti del personale.

E infine ha rappresentato un chiaro segnale di discontinuità scaturito da un clima di ritrovata collaborazione tra le parti, la decisione aziendale di derubricare a semplice 'richiamo' le sospensioni e i provvedimenti disciplinari irrogati al personale durante il contesto pandemico sulla nota vicenda della bigliettazione e sulla mancata emissione dei titoli di viaggio da parte del personale viaggiante.

Insomma dopo venti anni e almeno in questa azienda, finalmente si gira un’importante pagina auspicando che possa costituire un esempio e uno stimolo nel contesto del trasporto pubblico molisano nel quale, come è noto, i rapporti tra lavoratori e impresa sono sempre stati caratterizzati da un’elevata conflittualità e dalla costante mancanza di dialogo.

Per questa svolta epocale e per l’intuizione avuta durante la delicata fase vertenziale – si legge infine nella nota dei sindacati - ci sentiamo di esprimere il nostro sincero ringraziamento alla Prefettura di Campobasso e, nello specifico al vice prefetto vicario Pigliacelli.

Tuttavia non possono mancare i ringraziamenti soprattutto ai lavoratori di Atm che con le loro battaglie, con gli scioperi e con la loro costante mobilitazione, hanno consentito questo risultato”.

