Un provolone è per sempre... quando il ‘gioiello’ è made in Molise

Una collana speciale per ‘giocare’ con le sue origini molisane: ecco il ‘pezzo’ più bizzarro della produzione della ceramista campobassana Roberta Cavaliere, ormai romana da quasi 40 anni.

“Un provolone è per sempre”. Vaglielo a dire alla De Beers che una campobassana trapiantata a Roma avrebbe rivoltato lo storico slogan dei diamanti in modo così irriverente e ironico. Già, perché Roberta Cavaliere, architetto e ceramista, ma soprattutto amante del Molise e delle sue tradizioni, ha da poco aggiunto un nuovo ‘pezzo’ alla sua produzione di collane e oggetti in ceramica per il marchio ‘Le Cosette’.

Stavolta il ciondolo è un richiamo alle origini, alla sua terra, al nonno, Francesco Perrella, che è stato il primo a credere nella produzione di mozzarelle a Bojano. Mozzarelle che lei vede bene anche come orecchini, mentre il provolone in ceramica, piccolo e tondo, sta bene lì, emblema della regione più curiosa e della collana più bizzarra del momento.

Quella di Roberta non è una provocazione, né una strizzata d’occhio a un clichet facile facile da cavalvare, ma un modo scherzoso per coniugare il suo lavoro di ceramista alla regione di origine della quale si parla e straparla. Le sue collane spopolano a Roma, l’estro e il gusto vanno assai oltre l’impasto del latte, pardon della ceramica che caratterizza questo scherzo creativo. Una passione nata per gioco, che le sta dando soddisfazioni e una certa notorietà tra gli appassionati di oggetti belli e originali.

Roma è la sua città da quasi 40anni ormai, ma il Molise le manca: così ha trovato la maniera per esorcizzare la nostalgia di casa. In fondo anche un caciocavallo può essere per sempre, dipende da che lato lo vedi... il provolone. Alla De Beers sono avvertiti: c’è un gioiello che profuma di terra, non di quella da cui estrarre diamanti, ma di terra e creatività tutti molisani. Roba buona, di qualità.

le cosette di Roberta Cavaliere sono su Instagram https://instagram.com/_le_ cosette_?utm_medium=copy_link

