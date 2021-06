Vaccini, si torna a correre: 3.378 dosi in un giorno

E da domani via al vaccine weekend presso i centri vaccinali di Termoli, Bojano e Cerro al Volturno

CAMPOBASSO. Sono 3.378 le somministrazioni di vaccini anti Covid fatte oggi in Molise. Lo riferisce il bollettino Asrem, che spiega come siano state somministrate 2.453 dosi Pfizer, 617 Astrazeneca, 244 Moderna e 64 Janssen. A ricevere il siero, 193 anziani over 80, altrettanti nella fascia 70-79, 358 in quella 60-69, 498 tra i 50-59enni, 1.328 tra i 40-49enni, 623 tra i 30-39enni, 171 di età compresa tra i 20 e 29 e, infine, 14 tra i 18-19enni. Su 239.205 fiale consegnate ne sono state utilizzate 222.535, pari al 93,03 per cento del totale. E da domani via al 'vaccine' weekend' con 4.800 dosi in 2 giorni presso i centri vaccinali di Termoli, Bojano e Cerro al Volturno.

