Selvaggia Lucarelli, il fratello e il festival dell'uncinetto made in Molise: Milano 'gemellata' con Trivento

Dopo essere venuta in vacanza nel 2020, la giornalista e blogger ha scoperto lo Yarn Bombing di Trivento, di cui è rimasto innamorato anche il fratello Fabio, fondatore di un'associazione culturale di Milano che ha esportato la manifestazione a Lambrate: capolavori al crochet da tutto il mondo in mostra fino a domenica 13 giugno. E nuovo endorsement social per la regione che non esiste

TRIVENTO-MILANO. Nuovo endorsement di Selvaggia Lucarelli per il Molise, terra che ha imparato a conoscere e ad amare l'anno scorso, al punto da farla diventare 'un affare di famiglia'. E così, quel festival dell'uncinetto che da Trivento si è fatto conoscere e apprezzare in tutto il mondo, lo Yarm Bombing, arriva direttamente nel quartiere Lambrate di Milano, grazie all'estro di Fabio Lucarelli, fratello della nota giornalista e blogger, fondatore dell'Associazione Culturale Formidabile Lambrate. Da oggi, 11 giugno, fino a domenica 13, più di 100 pezzi realizzati all’uncinetto da artisti provenienti da Austria, Australia, Brasile, Canada, Croazia, Cile, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Israele, Lituania, Messico, Porto Rico, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Sud Africa, USA e Venezuela invaderanno strade, cortili e parchi del quartiere di Lambrate a Milano.

E Selvaggia non ha mancato di omaggiare l'evento e la regione da cui tutto è partito: sul suo profilo Facebook, infatti, la giornalista ha ricordato come lo scorso anno sia venuta in vacanza in Molise e abbia scoperto " che in un bellissimo paese che si chiama Trivento si fa un festival dell’uncinetto famoso nel mondo, lo Yarn Bombing. Le donne (e chissà, forse anche qualche uomo) del paese addobbano balconi, finestre, scalinate, fermate del bus con lavori fatti all’uncinetto. Mio fratello lo dice al Municipio 3 di Milano e il risultato è questo: lo Yarn Bombing è a Milano! Il quartiere Lambrate, tra Via Ventura e Via Conterosso, è pieno di lavori arrivati da tutto il mondo (oltre che naturalmente dal Molise!) Non perdete di visitare il cortile de La Luna, ma ne troverete tanti sparsi qua e lá, in una specie di divertente caccia al tesoro. Ma la cosa più importante è che è tutto altamente instagrammabile. Poi dite che non vi penso (da oggi fino a domenica)".

Una nuova vetrina social per la nostra regione, dunque, grazie alla seguitissima giornalista, 'madrina' della regione che non esiste e amante delle sue particolarità.

Lo Yarn bombing, anche conosciuto come urban knitting o graffiti knitting, è una particolare arte di strada nata spontaneamente all’inizio degli anni 2000 a Houston, negli Stati Uniti, e diventata ben presto un fenomeno globale. Lavori realizzati a maglia o l’uncinetto dai colori brillanti hanno presto invaso le strade anche in Europa e in Asia. Il principale merito dello Yarn Bombing è stato quello di avere preso in prestito un gesto materno come quello di avvolgere qualcosa in una coperta calda e trasferirlo nel cemento e nell’acciaio del paesaggio urbano. La prima edizione italiana di Yarn Bombing si era tenuta nell’estate del 2019 a Trivento, dove oltre 130 artiste del crochet provenienti da tutto il mondo presero parte all’evento esponendo opere nel centro storico del borgo, trasformandolo in un museo a cielo aperto. E oggi, quella magia rivive anche a Milano.

