Alcol e degrado: stretta di Gravina sulla movida a Campobasso

‘Coprifuoco’ dalle 2 per esercizi di vendita di alimenti e bevande in alcune aree della città. Divieti anche per l’asporto e il consumo nelle ore notturne per motivi di igiene e quiete pubblica

CAMPOBASSO. Stretta sulla movida cittadina da parte del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Con apposita ordinanza n. 14 di ieri, Gravina ha infatti deciso di intervenire per mettere un argine al degrado e agli schiamazzi nei quartieri più frequentati dai giovani nelle ore notturne: con il Molise di recente entrato in zona bianca è venuto (finalmente) a cadere il coprifuoco delle ore 23 ma il ‘liberi tutti’ ha necessariamente costretto le forze dell’ordine al superlavoro

Molteplici, infatti, le segnalazioni sia per una maggiore pulizia e salubrità ambientale, sia soprattutto in ordine al disturbo della quiete pubblica con rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti, perlopiù riferibili alla stagione estiva e autunnale in orari serali e notturni.

Di qui i provvedimenti del Comune, anche ai fini di scongiurare rischiosi assembramenti in caso di acquisto di bibite alcoliche da parte di gruppi di giovani.

Si parte dalla limitazione degli orari di chiusura al pubblico di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in alcune aree del territorio cittadino più densamente popolate. Bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, yogurterie ed esercizi affini, nonché gli esercizi di vicinato o laboratori artigianali - questi ultimi con vendita anche da asporto - e i circoli privati siti nell’area urbana dovranno chiudere entro e non oltre le ore 2, con riapertura a partire dalle ore 6:00.

Per ragioni di sicurezza e decoro urbano, stabilito anche il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto tra le 23 e le 6, ammettendo la vendita da asporto solo in bicchieri di plastica.

Nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici, è poi assolutamente vietata la diffusione sonora all’esterno e i pubblici esercizi devono rispettare il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14/11/97 e i limiti della zonizzazione acustica comunale, onde evitare multe salate.

Su tutto il territorio cittadino vigerà inoltre il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi dalle ore 2 alle ore 7 e gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari devono osservare l'orario di chiusura entro le ore 21,30.

L’ordinanza vieta anche la detenzione e il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 2 alle ore 7; il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, per l'asporto, nelle attività artigianali, di commercio ambulante nonché tramite distributori automatici dalle ore 24 alle ore 7.

L’ordinanza entra in vigore da oggi e avrà durata 30 giorni, rinnovabile al persistere delle esigenze e problematiche che l’hanno resa necessaria.

