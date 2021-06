Francesca Colavita Ambasciatore del Molise nel mondo: “Grande onore, ho la mia terra nel cuore”

L’importante riconoscimento consegnato oggi, in una cerimonia a Palazzo D’Aimmo. Premiate anche le eccellenze del Molise e gli operatori impegnati, a tutti i livelli, a fronteggiare la pandemia nel periodo di massima emergenza sanitaria

DI CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Francesca Colavita è l’Ambasciatore del Molise nel mondo. L’importante riconoscimento, il tributo della sua terra alla giovane scienziata di Campobasso che, a 32 anni, è componente del team dello ‘Spallanzani’ di Roma che per primo, nel febbraio del 2020, ha isolato il virus del Sars-Cov 2, contribuendo ad avviare la battaglia contro il Covid. Quando la pandemia aveva appena travolto l’Italia e l’Europa e i vaccini erano soltanto un’idea o un miraggio.

E’ stato il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, a consegnarle il titolo di Ambasciatore del Molise nel mondo, in una cerimonia nella quale sono stati premiati anche le eccellenze del Molise e gli operatori impegnati, a tutti i livelli, a fronteggiare la pandemia nel periodo di massima emergenza sanitaria. A Palazzo D’Aimmo per la cerimonia il governatore Donato Toma e il capogruppo del M5s Andrea Greco.

Toccante il momento in cui una bambina, Ginevra Giacci, in rappresentanza di tutti gli alunni delle scuole primarie del Molise, ha letto un messaggio dedicato alla ricercatrice.

“E’ un grande onore e un orgoglio – le parole di Francesca Colavita – io sento molto forte il legame con il Molise, che è lo stesso legame che riscontro in tanti che sono andati via da questa terra e magari si sono affermati con umiltà e determinazione. Io ho dato il mio contributo nella battaglia al Covid, e spero come tutti che le cose migliorino".

"Oggi – ha aggiunto - conosciamo di più questa infezione e abbiamo diverse armi che possiamo usare per combatterla. Ma non dobbiamo dimenticare quello che è stato e rimanere coscienti e responsabili, perché la pandemia non è ancora finita”. L'INTERVISTA A FRANCESCA COLAVITA.

Come ha spiegato Micone, vista l’eccezionalità del momento, su proposta della presidenza del Consiglio regionale e su consenso unanime dell’Assise, è stata organizzata un’edizione speciale dedicata a tutte le eccellenze molisane che, come eroi, si sono distinte nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e nel soccorso alla popolazione del Molise.

Operatori della sanità, delle forze armate e di polizia, della protezione civile, del trasporto, della scuola, ma anche della stampa, del volontariato e del commercio. Ma si è deciso allo stesso tempo di consegnare una sola onorificenza di Ambasciatore del Molise nel mondo, a Francesca Colavita. Simbolo dell’Italia che studia e che lotta. In questo caso per salvare vite. LA VIDEOINTERVISTA A SALVATORE MICONE

