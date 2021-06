Unilever, si chiude: c’è la data. Scettiche le Rsu sul futuro green, stato di agitazione in fabbrica

Stop di 18-24 mesi in attesa della riconversione in sito di produzione della plastica. Le rappresentanze sindacali unitarie chiedono maggiori garanzie per i lavoratori che saranno ceduti, dal 30 novembre prossimo, alla Seriplast della famiglia Civitillo. Ieri lo sciopero di un'ora

POZZILLI. Si chiude per 18-24 mesi. E si cambia, trasformandosi completamente: da fabbrica dei detersivi, eccellenza del Molise, a innovativo sito industriale di produzione della plastica riciclata completamente sostenibile nell'ambito dell'economia circolare. L'unico nel Sud Italia in grado di recuperare materiale plastico misto da post consumo.

La data, cruciale, è il 30 novembre prossimo, quando l’Unilever di Pozzilli chiuderà ufficialmente i battenti.

Come riferisce il Tgr Molise, sul futuro green dello storico stabilimento della provincia di Isernia una parte dei 68 lavoratori che resteranno nella nuova azienda è scettica, a dir poco. Ieri un’ora di sciopero da parte delle componenti Cgil e Cisal delle Rsu, che lamentano di non conoscere il piano industriale e di non avere sufficienti garanzie. Ad aderire allo stato di agitazione, un terzo dei dipendenti in servizio nella prima ora.

Dubbi, in particolare, sono stati espressi sul periodo e la durata cassa integrazione, sulla percentuale di integrazione salariale della cig stessa e sul numero dei lavoratori che saranno riassunti. Ma più ancora sulla cessione dei contratti dalla Unilver alla newco Seriplast della famiglia Civitillo, le cui condizioni potrebbero variare con salari livellati verso il basso.

Più certezze, invece, per i 73 operai chi lasceranno in anticipo l’Unilever tra prepensionamenti, esodo dei lavoratori anziani e quota 100, come previsto dal contratto di espansione firmato da azienda, governo e gran parte dei sindacati l’8 giugno scorso.

Un contratto che, ai sensi dell’articolo 41 del Decreto legislativo 148/2015, prevede appunto un programma di uscite anticipate per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi entro il 30 novembre 2O21 dal conseguimento del diritto alla pensione, di vecchiaia o anticipata. Entro il 31 dicembre, la Unilever assumerà invece un numero complessivo di 11 risorse, con qualifica non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o anche con contratto di apprendistato professionalizzante. Gli ambiti di ricerca dei nuovi profili saranno principalmente nella Digital Transformation, specializzati nell'utilizzo di strumenti digitali che possano, attraverso questi ultimi, contribuire all'ottimizzazione dei processi e delle performance coinvolgendo gli operatori in un'ottica di sempre maggiore efficienza e competitività.

