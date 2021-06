Isernia, il gotha di Forza Italia in piazza: occhi puntati sul Comune di Isernia

Stamani il gazebo di raccolta firme. Presente lo stato maggiore del partito: Tartaglione, Patriciello, Toma, Di Baggio, Roberti. Crescono le quotazioni per Raimondo Fabrizio sindaco

ISERNIA. “Cerchiamo di mettere insieme una maggioranza su posizioni differenti da anni. Ora è tempo di costruire e Isernia, si sa, è una città di centrodestra”. Così l’onorevole Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia, nel corso dell’iniziativa sulle tasse organizzata dal partito in piazza Celestino V questa mattina..

Il tema è quello della riforma del fisco e gli azzurri tornano in mezzo alla gente per raccogliere le firme e fare politica accanto ai cittadini. Presente lo stato maggiore di Fi: da Tartaglione al capogruppo al Comune di Isernia Raimondo Fabrizio, all’eurodeputato Aldo Patriciello, al sottosegretario della Giunta regionale del Molise Roberto di Baggio, al presidente della Provincia di Campobasso e sindaco di Termoli Francesco Roberti, fino al governatore Donato Toma e all’assessore al Comune di Isernia Linda Dall’Olio. Tutti insieme, a dimostrazione che il partito in regione è forte e compatto.

Ma la sfida che dimostrerà davvero come stanno le cose è quella delle amministrative d’autunno. E Isernia è il comune chiave sullo scacchiere molisano. La deputata Tartaglione lo sa bene e lavora per ricomporre la coalizione, rimasta divisa su due fronti dopo che, cinque anni fa, al ballottaggio arrivarono due candidati di centrodestra: Gabriele Melogli e Giacomo d’Apollonio, con quest’ultimo che prevalse al secondo turno. Era il 2016, ma i contrasti non sono ancora stati appianati. Anzi.

Di qui l’impegno, anche dietro le quinte, per comporre il puzzle di maggioranza. “Melogli, Mauro, Fabrizio? Tutte ottime proposte – afferma la coordinatrice azzurra commentando i nomi che circolano più di frequente - Si tratta di persone che hanno rappresentato Isernia nelle istituzioni locali, anche ai massimi vertici. Alcuni, invece, per certi versi potrebbero rappresentare delle novità. Non credo tuttavia ci fermeremo a questo, ma loro sono persone riconoscibili. Mi auguro, in ogni caso, che questa volta saremo in grado di decidere noi, qui al tavolo politico regionale, il candidato sindaco che meglio rappresenta la coalizione. Da Roma penso potrà arrivare un’indicazione di massima, ma prima varranno quelle che sapremo dare noi”.

