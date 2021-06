Da tessitore politico ad apprendista merlettaio: Patriciello a lezione di tombolo, Toma si improvvisa maestro

Fuori programma nel centro storico di Isernia per i due big del centrodestra

ISERNIA. Che fosse un abile tessitore, politicamente parlando, lo sanno anche i bambini. Ma quanto al ricamare a tombolo, l’onorevole Aldo Patriciello ha invece tutto da imparare. Il coraggio e la voglia di mettersi in gioco però non gli mancano e così, stamani, in trasferta a Isernia per l’iniziativa anti tasse di Forza Italia, l’eurodeputato ‘azzurro’ si è lasciato ammaliare all’arte del ‘pallone’, che di Isernia è uno dei simboli più conosciuti al mondo e, non a caso, è candidato per entrare a far parte del patrimonio immateriale Unesco.

In piazza Celestino V, infatti, c’erano le donne dell’associazione ‘Il Merletto di Isernia-L’arte nelle mani’, intente a ricamare da ora un merletto speciale per il prossimo Natale - che per la sua complessità richiede mesi di lavoro - e a organizzare i preparativi per la prima maratona del tombolo, che si terrà domani proprio nello stesso luogo.

Patriciello si è avvicinato e si è accomodato accanto a loro, sotto lo sguardo attento del governatore Donato Toma il quale, come la foto sembra testimoniare, ha mimato a Patriciello come muovere le mani. Il presidente della Regione, insomma, sembrava padroneggiare i segreti dell’arte del tombolo, al punto da poterli ‘tramandare’ a Patriciello.

Un simpatico fuori programma per i due big del centrodestra nel centro storico di Isernia, dove la bellezza della tradizione più antica conquista anche la politica.

