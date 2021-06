Astrazeneca, richiamo in stand-by per gli under 60: nuove convocazioni in arrivo

La Regione invierà due messaggi: uno per revocare la data fissata in sede di prima dose, il secondo per fissare un altro appuntamento

CAMPOBASSO. Convocazione revocata per coloro i quali avevano in programma il richiamo vaccinale in questi giorni dopo aver ricevuto la prima dose di Astrazeneca.

Lo riferisce il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, che spiega come, dopo la recente emanazione della circolare del ministero della Salute, le persone che hanno ricevuto la prima dose del siero anglo svedese che sono al di sotto dei 60 anni di età e che dovranno ora completare il ciclo con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna) riceveranno in queste ore un messaggio dalla Regione con il quale viene annullata la precedente convocazione.

In seguito, arriverà un secondo messaggio contenente le indicazioni relative al luogo e alla data in cui effettuare il richiamo. "A seguito del parere del Cts - questo il testo del messaggio - il vaccino Vaxzevria viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna). Sono rinviati pertanto i richiami Astrazeneca previsti, in qualsiasi centro vaccinale molisano, per il 12,13, 14, 15 e 16 giugno. Le persone riceveranno successivo sms con nuovo appuntamento".

In sostanza, se un insegnante al di sotto dei 60 anni, vaccinato 11 settimane fa con prima dose di tipo Astrazeneca avesse dovuto fare il vaccino la prossima settimana al Palaunimol di Campobasso (hub dedicato al personale scolastico) non dovrà più rispettare quel calendario ma attendere nuove disposizioni.

Considerando la maggiore quantità di dosi a disposizione di vaccino Pfizer – e al contempo le caratteristiche specifiche di refrigerazione a meno 80 gradi – è probabile che i soggetti chiamati a ricevere la seconda dose vengano riconvocati tenendo conto della disponibilità nei centri vaccinali più vicini alla residenza.

Una circostanza che dovrebbe, in molti casi, risparmiare anche fastidiosi viaggi fuori sede per l’utenza. Nelle prossime ore, insomma, si capirà come verranno redistribuiti i soggetti under 60 ex Astazeneca.

Pba

