Incubatore intitolato ad Antonio Di Lallo: “Ha fatto tanto per il Molise”

La struttura di via Monsignor Bologna, che ospita diverse attività cooperative e associative, da oggi ricorda per sempre l’ex guida del Gruppo di Azione Locale, morto tre anni fa. Scoperta una targa in suo nome.

Antonio Di Lallo, interlocutore speciale e grande professionista, sempre al servizio del bene comune, è morto 3 anni fa, a 61 anni, nel pieno della sua attività alla guida del Gruppo di Azione Locale Molise. Oggi, nel giorno in cui ricorre Sant’Antonio di Padova, è stato ricordato dagli amici, da colleghi amministratori e dall’associazione ‘Solidea - Amici di Antonio Di Lallo’ presieduta dal giornalista Giovanni Mancinone il quale, ha compendio dell’intitolazione a Di Lallo dell’incubatore di via Monsignor Bologna, ha detto: “Questo momento rappresenta un giusto riconoscimento alla figura di Antonio, morto prematuramente, ideatore dell’Incubatore di Imprese, dove ancora oggi sono ospitate diverse attività cooperativistiche e associative e lo stesso Gal, struttura portante e pulsante dei progetti di tanti comuni molisani”.

Momento sempre toccante quando viene scoperta la targa di un molisano benemerito. E’ stata la moglie di Antonio a presenziare e poi a tagliare il nastro insieme a Mancinone e al sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Presenti tanti sindaci, amministratori e personalità della scena politica ed economica regionale. Tanti applausi per un uomo che ha lasciato un segno netto e importante per la cultura del fare in Molise: da oggi il suo nome ‘annuncia’ l’incubatore nel solco di quello che Di Lallo ha fatto e che potrà ancora essere fatto per l’economia locale del piccolo Molise. (mc)

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!