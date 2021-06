Covid, in Molise 4 nuovi casi e 7 guariti: il numero dei positivi scende a 80

Il bollettino dell’Asrem. Nelle ultime ore sono stati processati 147 tamponi



CAMPOBASSO/ISERNIA. Quattro nuovi casi e 7 guariti: questo il bilancio della giornata in Molise sul fronte coronavirus.

Lo rende noto l’Asrem nel consueto bollettino. Nelle ultime ore sono stati processati 174 tamponi molecolari dai quali sono stati accertati 1 caso a Campobasso, 1 a Campomarino, 1 a Gildone e 1 a Matrice.

Questo vuol dire che il numero degli attualmente positivi in regione scende a 80, 58 in provincia di Campobasso e 22 nell’Isernino.

Restano 8 i pazienti ricoverati. Tutti sono in cura nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Nelle ultime ore, fortuna, non si sono registrati nuovi ingressi in Malattie Infettive.

