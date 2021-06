Stop ad AstraZeneca e avanti tutta col Pfizer: in Molise somministrate altre 2.507 dosi

Nuova giornata di vaccinazioni anti-Covid. Il report dell’Asrem



CAMPOBASSO/ISERNIA. Si è conclusa questa sera la seconda giornata del Vaccine Day in Molise, programmata per il fine settimana.

Oggi, come riporta il consueto report dell’Asrem sono state somministrate altre 2507 dosi. Nel dettaglio, 2480 di Pfizer e 27 di Janssen.

Come accaduto ieri, anche alla luce delle nuove direttive per gli under 60, neppure oggi in regione non sono state inoculate dosi di AstraZenca, in attesa che venga riorganizzata la campagna vaccinale, che per quel che concerne la somministrazione della seconda dose.

Dal report risulta che ad aver ricevuto oggi il maggior numero di vaccini è stata la fascia d’età 20-29 anni con 843 dosi, seguita dalla fascia 30-39 con 784.

Dall’inizio della campagna vaccinale, risultato pertanto iniettate 227.640 dosi.

