Giornata del donatore e ricerca, la Polizia omaggia Francesca Colavita

In Piazza Municipio il presidio operativo per ‘dare’ il proprio sangue a chi ne ha bisogno. Nell’occasione la giovane biologa campobassana ha ricevuto una Nota di compiacimento dal Questore Conticchio.

CAMPOBASSO. Anche la neo ambasciatrice del Molise nel mondo Francesca Colavita ha partecipato attivamente questa mattina alla Giornata Mondiale del donatore di sangue proclamata nel 2014 dall’Organizzazione mondiale della Sanità e in città organizzata dal binomio Avis-Polizia di Stato.

La biologa campobassana ha donato il sangue per la prima volta: “Strano, ma è così. Tra i viaggi in Africa e il caos di Roma non lo avevo ancora fatto. E’ successo oggi”. Francesca nell’occasione ha ricevuto una Nota di compiacimento dal Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio. Questa la motivazione: “In un periodo di estrema difficoltà, caratterizzato dalla più grave emergenza sanitaria degli ultimi decenni, si adoperava con tenacia e passione nell’approfondire le conoscenze scientifiche sul nuovo agente patogeno, isolandone per prima il codice genetico e per questo rendendone possibile lo studio. Interpretando la ricerca come strumento di conoscenza e non come oggetto di competizione e strumento di potere, ma come servizio per il bene della collettività, e in questo affine all’operato della Polizia di Stato, la dottoressa Francesca Colavita ha conquistato a pieno titolo il plauso per il lavoro svolto e gli eccellenti risultati conseguiti”.

Durante la mattinata tanti agenti di Polizia, ma anche di altri Corpi, per esempio gli agenti di custodia e i Vigili del fuoco hanno donato il sangue. Fino a stasera potrà farlo chiunque ne abbia il desiderio. Il presidio operativo di questo straordinario gesto di generosità e civiltà è in piazza Municipio. mau.cav.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!