Ambulanze per i dializzati non autosufficienti: si va verso la soluzione

L'annuncio dell'assessore regionale Calenda a seguito del confronto con con il commissario Degrassi

CAMPOBASSO. Trasporto dei dializzati molisani non autosufficienti nelle strutture sanitarie per potersi sottoporre alle terapie: finalmente si va verso la soluzione. Lo ha annunciato l'assessore regionale Filomena Calenda, a seguito del confronto avuto con il commissario alla Sanità Flori Degrassi.

“La questione dei pazienti sottoposti a dialisi e del loro relativo trasporto presso le strutture sanitarie del Molise in ambulanza (per i non autosufficienti) - si legge in una nota - o in automedica, è un tema a me molto caro del quale mi occupo da tempo.

Appena insediatami come assessore ho pertanto ricevuto - presso la sede di via XXIV Maggio a Campobasso - Marina Stoppani, Segretario Regionale Aned (Associazione nazionale emodializzati) Abruzzo/Molise. Mi ha illustrato una serie di ulteriori complessità e di rischi per i malati non autosufficienti della regione a causa del mancato trasporto in ambulanza segnalando quindi che molti di loro son costretti a far fronte personalmente al trasporto specializzato per ottenere settimanalmente le cure dovute e indispensabili pressoi i centri sanitari di destinazione.

A stretto giro ho quindi incontrato il nuovo commissario ad acta alla sanità Flori Degrassi, alla quale ho evidenziato tutte le problematiche inerenti il trasporto dei dializzati in Molise e dunque l'urgenza di risolverle il prima possibile procedendo all'individuazione delle risorse necessarie.

Nella dottoressa De Grassi ho trovato una professionista competente e disponibile al confronto e quindi ad ogni tipo di valutazione ottimale per l'immediata risoluzione del problema, tanto da concertare con la stessa -almeno in questo primo step - la rapida risoluzione del trasporto in ambulanza per i non autosufficienti con una veloce valutazione di tutti i mezzi possibili per offrire all'utenza risposte veloci alle loro problematiche.

Già nei prossimi giorni dunque dovrebbero esserci apprezzabili risvolti che andrebbero a dipanare in questo primo frangente le criticità a carico dei pazienti dializzati non autosufficienti e subito dopo si procederà per coloro che usufruiscono del trasporto in automedica.

È pertanto con orgoglio – conclude Calenda - che comunico ai pazienti dializzati l'esito favorevole di un lavoro che questo Assessorato ha condotto in maniera sinergica con la struttura commissariale a seguito delle segnalazioni poste dalla sottoscritta al tavolo della dottoressa Degrassi".

