Acqua, in Molise costa meno della media nazionale: ma a Isernia il prezzo ‘schizza’

Nel capoluogo pentro si registra un incremento del 27,5 per cento rispetto al 2019, quando la città era tra le più virtuose. I nuovi dati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva che segnalano la forte incidenza del fenomeno della dispersione idrica

CAMPOBASSO/ISERNIA. Acqua: è di 181 euro la spesa di una famiglia molisana, nel 2020, per la bolletta idrica. Si tratta di una cifra di gran lunga inferiore alla media nazionale, che si attesta sui 448 euro. Tuttavia, si registra un aumento dell’11 per cento rispetto al 2019. Questa la sintesi dei nuovi dati raccolti e resi noti dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva.

A livello nazionale – spiega una nota - Frosinone balza in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari con una spesa media a famiglia di 845 euro, mentre Milano conquista la palma di capoluogo più economico con 156 euro.

Gli incrementi più elevati si registrano a Isernia (+27,5%), che nel 2019 era la città più economica, e a Vibo Valentia (+21,5%).

Le regioni centrali si contraddistinguono in media per le tariffe idriche più elevate e una spesa media annua a famiglia di 614 euro (+3,2% rispetto al 2019). La regione in cui si rileva la spesa media più bassa è il Molise (181 euro) ma con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Al contrario, la regione con la spesa più elevata è la Toscana (710 euro, +3,2%.).

Notevoli spesso le differenze tariffarie negli anni, anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione: in Molise, il dato dell’aumento record di Isernia a 166 euro, si confronta con le tariffe stabili di Campobasso, con 196 euro.

La fotografia emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, realizzato nell'ambito delle "Iniziative a vantaggio dei consumatori", finanziate dal Ministero dello sviluppo economico (Legge 388/2000 – ANNO 2020). Le tariffe sono indicate rispetto ad una famiglia tipo di tre componenti ed un consumo annuo di 192 metri cubi.

E l’Osservatorio osserva come “con un uso più consapevole e razionale di acqua, quantizzato in 150mc invece di 192mc l’anno, una famiglia media avrebbe un risparmio medio di 120 euro circa a livello nazionale e di 42 euro in Molise”.

Per quanto riguarda più precisamente il fenomeno della dispersione idrica, in riferimento ai soli capoluoghi di provincia italiani, - si legge - dagli ultimi dati Istat disponibili (2018) emerge che a livello nazionale va dispersa il 42% dell'acqua immessa, con evidenti differenze fra le aree geografiche e le singole regioni: si va da oltre il 48% sia al Sud e isole che al Centro, a circa il 35% al Nord. In testa per livelli di dispersione l’Abruzzo con il 55,6%, segue l’Umbria con il 54,6% e il Lazio con il 53,1%, la più virtuosa la Valle d’Aosta con il 22,1%.

