'No' al Lotto Zero, nuova denuncia del comitato: ritrovati reperti archeologici nell'area

La segnalazione è stata invitata alla Soprintendenza, al Comune di Miranda e ai Carabinieri

ISERNIA. Il reale interesse archeologico lo stabiliranno gli esperti. Ma intanto il comitato 'No Lotto Zero' ha deciso di segnalare il ritrovamento di diversi reperti nell'area in cui è prevista l'apertura del cantiere per la realizzazione dell'ultimo tratto della superstrada Isernia-Castel di Sangro.

Il legale del comitato, l'avvocato Alfonso Mainelli, ha infatti presentato un'apposita documentazione alla Soprintendenza, al Comune di Miranda e ai Carabinieri.

“In agro del Comune di Miranda – si legge nell'istanza - sono stati rinvenuti alcuni beni di interesse archeologico. Nella stessa zona, in località Usciano, venne, a suo tempo, rinvenuto un blocco quadrangolare di calcare, del quale si allega foto, del quale non si conosce l'attuale allocazione. L'area è attualmente interessata da lavori del cd. Lotto Zero di collegamento tra il bivio di Pesche al km 181+500 della S.S. 17 ed il Lotto Uno della S.S.V. Isernia - Castel di Sangro., per il quale l'Anas ha già iniziato le procedure di immissione in possesso dei terreni assoggettati ad esproprio e lo scrivente non sa se abbiano già dato inizio a lavori di sbancamento o comunque pregiudizievoli per la tutela di beni di interesse archeologico, per cui si chiede il vostro urgente intervento.

Essendo l'intera zona ritenuta di sicuro interesse archeologico si chiede che vengano effettuate le operazioni di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto all'art. 28, Comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Misure cautelari e preventive) di cui al D. lgs. 22 Gennaio 2004, n.42 D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, ed eventuali norme affini di tutela”.

