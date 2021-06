Il Molise come il Titanic: l'economia naufraga e i Comuni muoiono di spopolamento

Un territorio depredato di risorse, sempre più povero e marginalizzato, destinato di questo passo a perdere molto presto lo status di Regione autonoma

CAMPOBASSO. Sarà presentato il 24 giugno alle ore 11 all’Università del Molise il nuovo rapporto curato da Banca d’Italia sull’andamento dell’economia regionale, un rapporto che alle luce dei dati negativi sul crescente spopolamento in atto, non lascia presagire purtroppo nulla di buono.

Con una popolazione residente pari a circa 290mila abitanti e un trend del calo demografico ormai inarrestabile, all’orizzonte il clima è spettrale, soprattutto per i Comuni delle aree interne che si stanno trasformando in vere e proprie ghost town e dove non si registrano più nascite.

Solo nei primi mesi del 2021 si è assistito ad un ulteriore calo di oltre 600 abitanti. E’ come se fosse sparita dalla cartina geografica una piccola comunità della regione, una delle tante che plasmano l’identità di un territorio regionale ricco di storia, tradizioni, elementi che rischiano di perdersi per sempre.

Ciò accade perché il Molise sta perdendo la sua linfa vitale: i giovani vanno via dalla terra di origine perché mancano prospettive di lavoro e di crescita basate sul merito e perché il Molise è malato da sempre di clientelismo, un virus che in regione ha fatto più danni del Covid.

