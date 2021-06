AstraZeneca e complicanze, Flocco: “Più rischioso attraversare una strada”

Il commento del direttore del reparto di Rianimazione del Cardarelli sulle problematiche legate alla somministrazione del vaccino anglo-svedese. Poi aggiunge: “Difetti di comunicazione al pubblico”

CAMPOBASSO. “Più rischioso attraversare una strada che fare un vaccino AstraZeneca”: l’ha dichiarato all’Ansa Romeo Flocco, direttore dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, a margine della cerimonia di consegna in Consiglio regionale del Molise dei riconoscimenti alle 'eccellenze molisane' che si sono particolarmente distinte nel contrasto alla diffusione del Covid-19.

Commentando la campagna di immunizzazione in atto ai fini della lotta alla pandemia, il medico ha aggiunto: "Abbiamo raggiunto questi risultati perché sono stati sperimentati vaccini in tempi record, normalmente i tempi sono il triplo rispetto a quello che c'è stato. Questa velocità ha determinato anche un'accuratezza non eccezionale in alcuni aspetti. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca sicuramente c'è stato un difetto di comunicazione della società. È indubbio – ancora Flocco - che ci sono state delle complicanze che però, bisogna dire, sono rarissime in percentuale al numero di vaccinazioni fatte. Possiamo tranquillamente affermare che è più rischioso attraversare la strada che fare un vaccino Astrazeneca. Quello che c'è da dire invece è che la comunicazione doveva essere più attenta e, soprattutto, le decisioni conseguenti agli eventi avversi che ci sono stati. È naturale - ha spiegato - che quando siamo di fronte a una sperimentazione, a un'innovazione, gli aggiustamenti sono necessari, è un work in progress per cui nella sperimentazione scientifica ci sta. Bisogna stare più attenti nella comunicazione perché il pubblico ha la necessità di avere le idee chiare e chi trasmette la comunicazione deve trasmettere idee chiare. Questo - ha concluso - è un aspetto sicuramente da aggiustare".

