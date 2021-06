Vaccini, superate le 230mila dosi: il Molise stabile sulle 2500 inoculazioni giornaliere

Sono 232.231 le somministrazioni raggiunte in regione oggi

CAMPOBASSO. Sono 2.591 i vaccini somministrati nella giornata di oggi, martedì 15 giugno, in tutto il Molise. Lo riferisce il bollettino quotidiano dell'Asrem. Di essi sono 2.073 quelle di Pfizer, ormai attestatosi come il principale farmaco dopo le recenti decisioni dell’Aifa.

Per il resto: 10 dosi di AstraZeneca, 441 di Moderna e 67 di Janssen. Per fasce d'età, sono stati vaccinati 94 anziani over 80, 381 persone di età compresa tra 70 e 79 anni, 348 nella fascia 60-69, 214 in quella dei 50-59enni, 589 tra i 40-49enni, ben 645 tra i 30-39enni, 304 tra i 20-29enni, infine 16 giovanissimi tra i 18-19 anni.

