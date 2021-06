Manutenzione caldaie, stangata per i molisani. Romagnuolo: si continua a colpire la povera gente

Continua la battaglia della consigliera regionale contro le multe salate per la mancata revisione

CAMPOBASSO. Multe salate per la mancata revisione manutenzione delle caldaie: continua la battaglia della consigliera regionale Aida Romagnuolo.

“Un vera e propria stangata per i destinatari che si ritrovano a dover corrispondere delle cifre esorbitanti – commenta l’esponente di maggioranza a palazzo D’Aimmo – Una politica egoista e senza senso che colpisce spesso nuclei familiari in grandi difficoltà economiche, persone disoccupate o pensionati che magari hanno solo dimenticato di adempiere ai controlli. C’è addirittura chi ha ricevuto 4mila euro di sanzione. Cifre improponibili che non dovrebbero essere contemplate dall’Ente al fine di fare cassa”.

Come noto, sulla questione, la consigliera Romagnuolo ha presentato delle mozioni, in particolare, in occasione della recente discussione e approvazione della legge di stabilità anche un ordine del giorno in cui chiedeva l’impegno del governatore Donato Toma a porre in essere tutte le azioni amministrative necessarie affinché si potesse concedere un rimborso dell’80 percento a chi avesse già pagato la sanzione e procedere con una sanatoria per l’annullamento di tutte le altre emesse nell’ultimo triennio.

“La mia battaglia – ha concluso Romagnuolo – continuerà in questa direzione, sempre e comunque a difesa degli interessi dei cittadini molisani”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!