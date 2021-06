Nasce il Parco Archeologico di Sepino: il sito di Altilia diventa Museo autonomo nazionale

Il riconscimento arriva dal Minsitero dei Beni Culturali

SEPINO. Il Ministero dei Beni Culturali ha dato il via libera alla costituzione di tre Musei autonomi, tra cui quello di Altilia di Sepino. Un riconoscimento di prestigio per l’area archeologica più importante del Molise, sottolineato dalla capogruppo Dem in Consiglio regionale, Micaela Fanelli.

“È con estrema soddisfazione - dichiara la consigliera regionale del Pd - che apprendiamo la nascita del Parco Archeologico di Sepino come nuovo Museo autonomo, contenuta nella bozza di Decreto che fa seguito al riordino delle attribuzioni dei Ministeri (Legge 55 del 22 aprile 2021), insieme alla nascita del Museo dell’Arte digitale e il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

Una buona notizia per il rilancio culturale e turistico di un territorio che attende anche la costituzione del Parco Nazionale del Matese, su cui pure mi auguro si possa presto accelerare. La nascita del Parco Archeologico di Sepino come Museo autonomo rappresenta un primo e importante passo verso quel futuro possibile che abbiamo il dovere di garantire alle nostre aree interne.

Il Molise – conclude Micaela Fanelli - sia pronto a incentivare la promozione turistica e lo sviluppo del territorio che passa per le risorse storiche e la salvaguardia ambientale.”