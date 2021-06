Partito Democratico, si vota il segretario del circolo di Larino. Iscritti a congresso l’11 luglio

Dopo il commissariamento del circolo, convocate le consultazioni interne al partito

LARINO. Oscar Scurti, segretario di federazione del basso Molise e commissario del circolo del Partito Democratico, ha annunciato l’indizione del congresso che eleggerà il nuovo segretario cittadino del partito. L'appuntamento fissato per l'11 luglio alle ore 18.

Le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico del Circolo di Larino, saranno chiamati a votare il nuovo segretario ed i 16 membri della direzione.

Il termine ultimo per la consegna delle mozioni e delle candidature, che dovranno essere sottoscritte da 11 tesserati regolarmente iscritti, è fissata al 30 Giugno prossimo, dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede provvisoria utilizzata per il tesseramento in Via Mazzini n. 19.