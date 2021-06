Africani furbetti col reddito di cittadinanza. La Lega alla Camera: stanare i complici

L’onorevole Jari Colla porta in aula il caso dei 224 somali e nigeriani che hanno dichiarato il falso per ottenere il beneficio, truffando lo Stato per 2 milioni di euro. Il plauso alla Guardia di Finanza di Isernia

ISERNIA. Hanno truffato lo Stato italiano per 2 milioni di euro, percependo abusivamente il reddito di cittadinanza grazie a dichiarazioni false, relative alla residenza in Italia da almeno 10 anni. Un requisito fondamentale per ottenere il beneficio, peccato non corrispondesse al vero. In gran parte stranieri, somali e nigeriani, “che hanno truffato lo Stato italiano che aveva teso loro la mano. Per loro nessuna tolleranza, è inaccettabile”. Così l’onorevole Jari Colla, commissario regionale della Lega in Molise, ha portato all’attenzione della Camera dei deputati il caso dei 224 somali e nigeriani scoperchiato ieri dalla Guardia di Finanza di Isernia.

“Chiediamo controlli stringenti in tutte le città perché non crediamo sia un caso isolato ha detto - ma di stanare chi siano i fiancheggiatori e coloro che li abbiano aiutati. Con un milione di italiani che hanno perso il lavoro durante la pandemia e 1,3 milioni di minori italiani poveri, come accertato dall’Istat, non possiamo permettere ci siano persone che tolgano risorse agli italiani in difficoltà. Bisogna andare fino in fondo”.

Da parte di Colla anche un plauso alla judoka di Isernia Maria Centracchio, prima donna molisana ai Giochi Olimpici, che rappresenterà la nazionale italiana di judo. “Maria, in bocca al lupo e complimenti”, ha detto Colla a Montecitorio.

