Vaccini, dosi somministrate ogni 100mila abitanti: il Molise primo in Italia

Nuovo record per la regione. Lo studio dell'Istat

CAMPOBASSO/ISERNIA. Campagna vaccinale anti-Covid: nuovo record per il Molise. Lo rivela l'ultimo aggiornamento dell'Istat che vede la regione prima in Italia per le dosi somministrate ogni 100mila abitanti.

Al momento infatti risultano essere 77.713.

Al secondo posto figura la Liguria, mentre al terzo c'è la Puglia. In fondo alla classifica c'è invece la Sicilia, con 67.338 dosi ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda i numeri in generale della campagna vaccinale in Molise, dall'ultimo report diffuso ieri dall'Asrem il totale delle dosi somministrate è 234.337, su un totale di 241.705 dosi consegnate.

