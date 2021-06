Vaccini, le dosi di oggi: Molise al ritmo di 2.253 dosi

Netta prevalenza di somministrazioni di tipo Pfizer

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 2.253 i vaccini somministrati oggi in Molise, come riferisce l'Asrem nel bollettino quotidiano. Di essi, 2.105 sono di tipo Pfizer, 55 Astrazeneca, 88 Moderna e 5 Janssen. L'Azienda sanitaria regionale, quest'oggi, non ha tuttavia comunicato la distribuzione delle dosi per fascia d'età.

