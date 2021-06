Ospedali pubblici a rischio chiusura: parte la raccolta firme per chiedere al Governo l’intervento di Emergency

All’origine del disagio l’atavica carenza di personale nelle strutture ospedaliere molisane, cui corrisponde una carenza di servizi, a fronte di mancate assunzioni

ISERNIA/CAMPOBASSO. Il Comitato Isernia Beni Comuni ‘abbraccia’ la protesta del Forum per la Sanità pubblica di Qualità: chiede concorsi per far fronte alla carenza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere molisane e invoca l’intervento di supporto da parte di Emergency.

Alla luce del crollo dei Lea e della situazione di allarme in cui versa, ad esempio, il Pronto soccorso del Veneziale che “entro l’anno rischia di non poter più funzionare”, si rende necessario passare all’azione.

Ecco che viene lanciato così un appello alla cittadinanza ai fini della sottoscrizione di una petizione:

“Il forum molisano a difesa della sanità pubblica di qualità, - si legge - a causa della drammatica situazione in cui versano gli ospedali regionali per mancanza di dirigenti medici, in particolare presso i pronto soccorso, con tutti i comitati aderenti, ha chiesto l’intervento temporaneo di Emergency, in attesa dell’espletamento dei concorsi.

Senza medici gli ospedali funzioneranno sempre peggio fino a chiudere! Si invitano anche tutti gli altri comitati ad attivarsi per raccogliere le firme di tutti i cittadini, affinché i sindaci e i prefetti, insieme ai parlamentari molisani, chiedano al Consiglio dei Ministri l’autorizzazione all’intervento di Emergency in Molise. Emergency potrà intervenire solo se autorizzata dal Consiglio dei Ministri.

Firmiamo ora – conclude l’appello - per evitare che gli ospedali pubblici chiudano in tempi brevi”.

