Il turismo molisano riparte, Cotugno: “Luglio e agosto verso il sold-out”

L’assessore regionale al ramo, in occasione della manifestazione ‘Montenero in vela’, annuncia un cartellone estivo ricco di eventi

MONTENERO DI BISACCIA. Oltre 100 eventi in cantiere e il bando Turismo e Cultura 2021 ai nastri di partenza: queste le basi per una stagione estiva ai nastri di partenza e per la quale si prevede il sold-out.

A suonare la carica è l’assessore regionale al ramo Vincenzo Cotugno, a margine della manifestazione "Montenero in vela", la tre giorni di attività per la promozione non solo sportiva ma anche sociale della vela nel porticciolo turistico del paese "Marina Sveva".

"Finalmente si riparte con la stagione estiva, si riparte con la stagione al mare – ha commentato all’Ansa il vicepresidente della Giunta - Le previsioni sono molte positive, si pensa di avere un sold-out per luglio ed agosto, siamo estremamente ottimisti per la stagione. Non vedevamo l'ora di ripartire - ha proseguito Cotugno - perché l'entusiasmo che abbiamo toccato con mano in questi giorni di ripartenza della cultura, del turismo, dei teatri, nella nostra Regione è stato contagioso. Siamo convinti che, finalmente, incominciamo ad essere fuori dal tunnel. Il Molise riparte con il turismo".

Di qui l’annuncio del cartellone estivo. "Abbiamo oltre 30 progetti che non si sono svolti purtroppo nel 2020 e sono stati posticipati nel 2021 - ha aggiunto - con oltre 100 eventi su tutto il territorio regionale. A giorni avremo il bando Turismo è Cultura 2021 e ci auguriamo di poter arricchire ancora di più il cartellone turistico della nostra regione con la storia, le tradizioni con la valorizzazione delle nostre eccellenze da un punto di vista dell'agro-alimentare, del turismo e della cultura".

