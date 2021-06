Vaccini, 2.414 le dosi somministrate

I numeri di sabato 19 giugno: in Molise usato il 94,4 per cento dei sieri disponibili

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 2.414 le dosi giornaliere di vaccino somministrate in Molise oggi, 19 giugno. Lo rende noto l'Asrem attraverso il bollettino quotidiano. In totale, sono stati fatti 241.662 vaccini, dei quali 171.834 di tipo Pfizer, 43.492 Astrazeneca, 21.128 Moderna e 5.205 Janssen. Su un totale di 256.005 fiale, ne sono state adoperate il 94,4 per cento.

