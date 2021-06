Oltre 600 turisti da tutta Italia per la ripartenza dei treni storici sulla Sulmona-Carpinone

Successo per la due giorni che ha segnato l'avvio della stagione estiva sulla Ferrovia dei Parchi

ISERNIA. Sono 622 i turisti arrivati da tutta Italia per essere protagonisti della ripartenza dei treni storici lungo la tratta Sulmona-Carpinone.

Quattro i convogli che sono tornati a viaggiare sui binari della Ferrovia dei Parchi.

Grande soddisfazione è stata naturalmente espressa dall'associazione 'Le Rotaie'. “Vogliamo ringraziare – si legge sulla pagina Facebook - innanzitutto Pallenium Tourism, che da operatore professionale ha lavorato affinché fosse disponibile un'offerta turistica ampia ed inclusiva, Fondazione Fs Italiane per l'impegno a garantire la fattibilità tecnica dell'esercizio ferroviario ma soprattutto i ben 622 viaggiatori provenienti da tutta Italia che hanno scelto con grande entusiasmo e disciplina, in piena sicurezza, di viaggiare in treno storico tra ieri e oggi.

Un ringraziamento agli enti che hanno risposto al nostro invito partecipando all'evento inaugurale di ieri, segnando simbolicamente l'avvio di una nuova stagione: il Parco Nazionale della Maiella con il Presidente Lucio Zazzara e il Direttore Luciano Di Martino, i sindaci di Sulmona Annamaria Casini, di Cansano Luca Malvestuto, di Campo di Giove Giovanni Di Mascio e di Palena Claudio D'Emilio.

Un ringraziamento anche al Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise Luciano Sammarone che pur non potendo partecipare per altri impegni ha sostenuto l'iniziativa.

Dalla prossima settimana siamo pronti per tornare a percorrere la tratta a più ampio raggio, tornando sia sull'Alto Sangro tra Alfedena, Scontrone e Castel di Sangro, sia sull'Alto Molise tra San Pietro Avellana, Vastogirardi e Carovilli.

