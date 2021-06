L'estate è appena iniziata ma il Molise è già a corto d'acqua. Prime ordinanze restrittive dei comuni

Si percepiscono le avvisaglie di una nuova possibile emergenza idrica in regione. Il Comune di Vinchiaturo vieta l’uso dell’acqua se non per scopi strettamente necessari. Grande preoccupazione c’è anche sulla costa dove nel frattempo sono arrivati anche i primi turisti

CAMPOBASSO-VINCHIATURO. Come puntualmente accade da tempo, anche quest’anno con l’arrivo dell’estate si ripropone quella che a tutti gli effetti si manifesta come una vera e propria emergenza idrica che interessa numerosi centri della provincia di Campobasso. La carenza di piogge mista al caldo eccezionale arrivato improvvisamente in questa seconda metà di giugno, rischiano di avere effetti negativi soprattutto in vista del prosieguo della stagione estiva.

Le conseguenze della dispersione della preziosa risorse idrica (con un tasso del 45% in regione e punte del 60% a Campobasso) e la svendita dell’oro blu alla Puglia e alla Campania, come sempre ricadono sui cittadini e sull’economia di un territorio che per natura è ricco d’acqua ma che puntualmente si ritrova a dover fare i conti l’annoso problema dei rubinetti lasciati a secco.

E così i Comuni sono costretti a ricorrere alle ordinanze che vietano l’utilizzo dell’acqua potabili se non per motivi strettamente necessari, intendendo con questo l’uso a scopi domestici ed igienico-sanitari. E’ il caso del Comune di Vinchiaturo, il cui sindaco proprio oggi ha emanato una ordinanza in merito. Ma con ogni probabilità a Vinchiaturo si uniranno molto presto altri centri, con la speranza di scongiurare conseguenze ancor più gravi.