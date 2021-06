Ondata di caldo in arrivo, Molise con temperature oltre 38 gradi

Temperature superiori a 42 gradi in altre 4 Regioni del Sud. L’aggiornamento del servizio metereologico dell’Aeronautica militare

CAMPOBASSO. Dopo un week end da bollino rosso, continua il caldo torrido in regione. L’aggiornamento meteo del servizio metereologico dell’Aeronautica militare riferisce di una nuova ondata di calore, che si tradurrà per il Molise e per la Campania in temperature superiori ai 38 gradi, specie nelle aree interne.

Mentre su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si arriverà addirittura oltre i 40-42 gradi.

Dinanzi a tale scenario valgono le raccomandazioni del caso: idratarsi molto, evitare di uscire senza reali necessità nelle ore più assolate, specie se anziani o bambini.

