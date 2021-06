Camera di Commercio, nominati i nuovi consiglieri. Spina verso la riconferma a presidente

I componenti dell’organo collegiale individuati con decreto del presidente Toma. Il 28 giugno l’insediamento e la designazione del vertice

CAMPOBASSO. Si è svolta venerdì 18 giugno l’ultima riunione dell’attuale consiglio della Camera di Commercio del Molise, in carica dal 2016, prima consiliatura dell’ente a seguito della fusione delle due preesistenti Camcom provinciali.

Particolarmente significativa, dunque, l’illustrazione del presidente Paolo Spina in merito ai risultati raggiunti durante il primo quinquennio dalla nascita del nuovo Ente. Inoltre, il Presidente della Giunta regionale Donato Toma ha proceduto alla nomina dei nuovi componenti del consiglio, che svolgeranno il proprio mandato dal 2021 al 2026.

Si tratta di Giuseppe Licursi e Aniello Ascolese, rispettivamente per le Federazioni provinciali Coldiretti di Campobasso e Isernia, il primo quale rappresentante della piccola impresa; di Donato Campolieti per la Cia-Confederazione italiana agricoltori del Molise; di Liberato Russo e Francescopaolo Oriente per conto delle sigle dell’artigianato Ura Claai, Ama Casartigiani, Cna Molise e Confcommercio; di Felice Lalli e Mauro Natale per l’Assindustria, con quest’ultimo rappresentante della piccola impresa; Carlo Izzi, Paolo Spina e Irene Tartaglia per i commercianti delle sigle Ura Claai, Ama Casartigiani, Cna Molise e Confcommercio (Spina quale rappresentante della piccola impresa); Chiara Iosue per Confcooperative e Legacoop; Carlo Durante in rappresentanza delle sigle del turismo Ama Casartigiani, Cna Molise e Confcommercio; Luigi Angelucci per l’Aiop e l’Associazione industriali del Molise (categoria trasporti, spedizioni, credito assicurazioni e altri settori) e Concettina Zappone per Ama Casartigiani, Cna Molise e Confcommercio, Sna, Ura Claai); Angelo Angiolilli e Giuseppe Colucci per i servizi alle imprese, sempre per le sigle Ama Casartigiani, Confcommercio, Cna Molise e Ura Claai; Francesco Antonio Spina per i sindacati Cgil, Cisl e Uil; Nicola Crisciuoli per l’associazione dei consumatori Adoc; infine, Antonio Molinari per l’Associazione dei liberi professionisti designato dai presidenti degli Ordini e dei collegi professionali.

Il nuovo consiglio è convocato per il giorno 28 giugno alle ore 09:30 con all’ordine del giorno la nomina del presidente. Da indiscrezioni, dovrebbe venire riproposto ed essere riconfermato l’uscente Paolo Spina, il cui bilancio di fine mandato è stato particolarmente apprezzato.

