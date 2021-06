Mancano i medici del 118: l'Asrem è pronta ad assumerne 25

Pubblicato l'avviso per il conferimento degli incarichi della durata di sei mesi. I sanitari saranno impiegati presso le 16 postazioni presenti sul territorio molisano

CAMPOBASSO/ISERNIA. Carenza di medici in servizio al 118: l'Asrem corre ai ripari. Pubblicato infatti l'avviso finalizzato al conferimento di 25 incarichi libero-professionali a professionisti in possesso dell'attestato relativo al corso propedeutico per l'emergenza territoriale da assegnare alle 16 postazioni del 118, per le quali sarebbe necessario un organico di 96 unità, mentre l’azienda dispone di soli 56 medici, “contingente – si legge nell'avviso – assolutamente insufficiente alla copertura dei turni”.

L'avviso è stato pubblicato in considerazione del fatto che “con l’approssimarsi del periodo estivo e dunque della necessità di assicurare anche il diritto alle ferie ai medici in servizio, è indispensabile, urgente ed improcrastinabile il reclutamento di personale medico al fine di consentire al Servizio Emergenza Territoriale –Set 118 l’organizzazione dei turni di lavoro e scongiurare l’interruzione di tale essenziale pubblico servizio”

La durata degli incarichi è di sei mesi. Il provvedimento, al fine "di garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) nella Regione Molise, nelle more dell'indizione dell'avviso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato".

La situazione di emergenza legata alla carenza dei medici del 118 è stata denunciata nelle scorse ore dalla segretaria regionale della Uil Tecla Boccardo.

