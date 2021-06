Saldi estivi 2021, al via in Molise sabato 3 luglio

Gli sconti dureranno fino al 31 agosto. L’annuncio di Confesercenti che spiega come la decisione sia stata presa con anticipo per consentire agli esercenti di organizzarsi al meglio

CAMPOBASSO. Saldi estivi verso la partenza. L'Asec Confesercenti di Campobasso ha annunciato l’avvio degli sconti per sabato 3 luglio, spiegando: "Le date sono state decise con largo anticipo in modo da agevolare i commercianti locali a organizzarsi al meglio".

Le promozioni dureranno fino al 31 agosto e serviranno quale ‘antidoto’ alle restrizioni dovute alla pandemia da Covid. Per i commercianti rappresenteranno, certamente, una boccata d’ossigeno dopo le chiusure forzate (l’occasione di smaltire l’invenduto e quindi di rimpinguare le casse), mentre per gli acquirenti saranno un modo per esorcizzare le preoccupazioni e magari tirarsi su di morale.

