Isernia, tornano gli uffici nel centro storico: partito il servizio di Guardia medica in via Mazzini

Il direttore generale Asrem Florenzano: non sarà un doppione dell'assistenza ospedaliera, bene che sia nel centro della città. Presenti il governatore Toma, l’assessore Calenda e il sindaco d’Apollonio. GUARDA IL VIDEOSERVIZIO

ISERNIA. Inaugurata nel pomeriggio la nuova sede della Guardia medica di Isernia, presso i locali dell’ex convitto vescovile di via Mazzini, nel cuore del centro storico. Gli uffici, di proprietà della Curia, sono stati dati in comodato d’uso all’Asrem.

Sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l'assessore alle Politiche sociali, Filomena Calenda, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, il parroco della Cattedrale, don Remo Staffieri, che ha proceduto ad impartire la benedizione, oltre a una rappresentanza del personale sanitario che opera nel Servizio.

Nel ringraziare il vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, monsignor Camillo Cibotti, per la concessione gratuita dell’immobile, il governatore ha sottolineato come Il trasferimento nella nuova sede renda più agevole il suo utilizzo da parte del paziente. Per Toma è stato raggiunto un obiettivo importante, in quanto da diversi anni c’era una forte richiesta della popolazione per il trasferimento del servizio in altra sede.

“Si tratta di un passo in avanti – ha detto il sindaco d’Apollonio - dislochiamo più servizi sanitari sul territorio comunale in maniera più prossima al territorio, visto anche il maggior numero di residenti in zona rispetto all’area ospedaliera dove la Guardia medica si trovava allocata fino a qualche giorno fa. Abbiamo sempre spinto per una riallocazione degli uffici e dei servizi nel centro storico, dunque come Comune abbiamo condiviso una scelta partita tempo fa. I medici e i pazienti potranno beneficiare di locali adeguati e più accoglienti”.

Soddisfatto anche il direttore generale Asrem, che ha sottolineato come la nuova sede faccia finalmente venire meno la commistione tra il ruolo dell’assistenza sul territorio e il ruolo dell’assistenza ospedaliera, che non devono essere l’uno un doppione dell’altro.

GUARDA IL VIDEOSERVIZIO

Pierre e Pba

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!