Isernia: Pronto Soccorso, via alla proroga dei medici venezuelani

Florenzano: avanti per un mese, ma non è la soluzione. Se necessario, ricorreremo alle agenzie interinali

ISERNIA. È pronto a ricorrere a tutti gli strumenti possibili, per tamponare la falle. Oreste Florenzano, direttore generale Asrem, lo dice chiaramente: per rimpinguare il personale del Pronto Soccorso dell’ospedale di Isernia – ma non solo – si tenterà ogni strada: avvisi a tempo determinato, concorsi, partite iva. E, se non ci saranno alternative, si seguirà anche il percorso delle agenzie di lavoro interinale.

“Da quando sono arrivato – spiega Florenzano a margine dell’inaugurazione della nuova sede della Guardia medica in via Mazzini a Isernia - ripetiamo le procedure concorsuali in continuazione. Ora abbiamo la possibilità di prorogare ulteriormente i medici venezuelani: sono in attesa della disposizione della struttura commissariale e in genere questa proroga dura un mese. Loro, è chiaro, non sono la soluzione ma ci danno una grandissima mano. Abbiamo trovato una situazione di grave carenza, in Molise, ma ogni regione sta cercando di acquisire personale soprattutto in alcune specialità come la medicina di accettazione e d’urgenza o l’anestesia, la pediatria, l’ortopedia, che sono quelle più in sofferenza. Conduciamo – continua il direttore generale - una vera e propria battaglia con i colleghi delle altre aziende sanitarie delle altre regioni per accaparrarci il personale medico. Questo è il frutto di scelte sbagliate del passato, come il numero chiuso all’università o nelle scuole di specializzazione. Stiamo mettendo in atto tutti, ma proprio tutti gli strumenti possibili: avvisi a tempo determinato, concorsi, partite iva, società interinali. Se non abbiamo alternativa ricorreremo anche a loro”.

