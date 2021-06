Tablet nelle scuole, anche il Molise nel progetto Rotary-Usaid

397 dispositivi informatici saranno distribuiti in 4 regioni a 63 Istituti Tecnici. Iniziativa a sostegno delle famiglie disagiate affinché i ragazzi abbiano accesso facilitato alla formazione attraverso le tecnologie.

In Molise, Abruzzo, Marche e Umbria è in piena fase operativa la seconda parte del progetto che prevede la distribuzione di 397 tablet con tastiera a 63 Istituti Tecnici, a fronte di un investimento di 100 mila dollari.

Si tratta di una iniziativa progetto del Rotary in collaborazione con il Governo degli Stati Uniti, attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (Usaid).

Lo stanziamento dei fondi è a sostegno delle famiglie disagiate affinché i ragazzi abbiano accesso facilitato alla formazione attraverso le tecnologie.

La distribuzione dei device è in corso in questi giorni presso gli istituti tecnici e aggiunge alla distribuzione effettuata nel primo progetto del Distretto 2090 Rotary per un totale complessivo di 910 apparecchi donati negli ultimi tre mesi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!