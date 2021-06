Operatori sanitari precari, nessuno spiraglio dall'Asrem: in 80 restano fuori

Non ci sarà una proroga dei rapporti di lavoro, così come aveva espresso il consiglio regionale con due mozioni votate all’unanimità e vanificate di fronte al muro del rispetto dei vincoli normativi frapposto dal commissario ad acta e dal direttore generale Asrem

CAMPOBASSO. Nulla da fare per i circa 80 precari assunti con partita Iva per far fronte all’emergenza Covid nelle strutture sanitarie dell’Asrem.

Dopo mesi di impegno sul delicato fronte della pandemia, non ci sarà una proroga dei rapporti di lavoro, così come aveva espresso il consiglio regionale con due mozioni votate all’unanimità e vanificate, come già era accaduto per la vicenda del Covid Hospital al Vietri di Larino, con un colpo di spugna. In questo caso non è stato ha avuto la meglio il rispetto dei vincoli normativi richiamato dal commissario ad acta e dal direttore generale Asrem, che dovrà bandire un concorso ad hoc senza nessuna corsia preferenziale all’orizzonte per coloro i quali, in regime di emergenza sanitaria, hanno messo a disposizione dell’azienda sanitaria la loro professionalità : infermieri e operatori socio-sanitari restano dunque fuori dalle strutture sanitarie pubbliche, in un momento nel quale la vera emergenza della sanità molisana è legata proprio alla carenza di personale.

Sconfessate ancora una volta le vuote mozioni votate dal consiglio regionale, così come gli appelli provenienti dai sindacati, i quali ora si rivolgeranno direttamente al ministro Speranza, già sollecitato anche per un’altra vicenda analoga, accaduta nel vicino Abruzzo. Anche lì gli operatori sanitari contrattualizzati con partita Iva sono da settimane in protesta per la prosecuzione dei rapporti di lavoro. Una emergenza nell’emergenza destinata ad andare avanti fino a quando, lo si spera, non sarà trovata una soluzione definitiva.