La Zanzara, Cruciani e Gottardo: “Il Molise va abolito". Calenda non ci sta: “Giù le mani”

La consigliera regionale replica all’ironia irriverente dei conduttori del noto programma di Radio24

CAMPOBASSO. Molise ancora una volta alla ribalta e al centro dell’ironia scanzonata e irriverente (talvolta eccessiva) della triade Beppe Cruciani, Alberto Gottardo e David Parenzo nel corso programma radiofonico La Zanzara, in onda tutte le sere sul canale Radio24.

Sulla scia di una telefonata in diretta radiofonica di una donna, percettrice di reddito di cittadinanza, che ha affermato di vivere in una “regionetta dimenticata da tutti” come il Molise, Gottardo e Cruciani, in perfetto stile ‘zanzara’, hanno iniziato ad ‘invocare’ la cancellazione di una regione “che non esiste”, che “va abolita”, in quanto troppo piccola e inutile. A fare da contraltare l’intervento di Parenzo che, invece, ha difeso la ‘dignità’ del Molise, evidenziando anche la presenza di un mare bellissimo.

Ad ascoltare, tra gli altri, il programma c’era evidentemente la consigliera regionale Fiolomena Calenda, che non ha perso l’occasione di dire la sua per difendere (se mai ce ne fosse bisogno) la sua terra, ammonendo i conduttori per le loro intemperanze e invitandoli a scoprire le bellezze che la stessa offre.

“Cruciani, Gottardo... Vi aspetto, anzi vi aspettiamo, in Molise – esordisce la consigliera con un post su Facebook - E dico anche che #viaspettiamo a braccia aperte, questo tanto per essere facilmente superiori alla mediocrità di un linguaggio (il vostro) e di un pensiero (sempre il vostro) di cui vi siete resi protagonisti forse per #guadagnare il seguito di cui una radio sopravvive.

Se il #Molisesiste siamo disposti a dimostrarlo tutti noi a tutti voi. Voi che ignorate questo pezzetto terra sì, ma ricco di ciò che serve per renderlo ineguagliabile: storia, architettura, arte, cultura, mare, montagna, natura, enogastronomia e soprattutto DIGNITÀ. Parolone questo eh!!!! Ma lo ripeto: DIGNITÀ. Sul reddito di cittadinanza? Di quello parliamone ma giù le mani dal Molise".

