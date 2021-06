Repubblica elogia il Molise: "Lontano dalle grandi mete una terra da scoprire"

Il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari torna nuovamente a promuovere il Molise con il riferimento ai numeri in crescendo di prenotazioni lontano dalle frenesie metropolitane e dai luoghi affollati

CAMPOBASSO-TERMOLI. Il quotidiano nazionale Repubblica torna nuovamente a dare risalto al Molise e all’atteso e auspicato boom di presenza turistiche estive, lontano dalle grandi mete perché in fondo il timore della pandemia non è ancora passato.

Flaminia Giurato parla del Molise come di “una regione tutta da scoprire. E non solo da parte del visitatore più attento, curioso ed esigente bensì da coppie e famiglie semplicemente in cerca di tranquillità. Anche grazie alla bassa densità di popolazione e alla scarsa industrializzazione, offre sempre esperienze genuine e semplici da vivere in luoghi poco affollati, sempre a contatto con la natura”.

La giornalista torna anche sul riconoscimento internazionale dato alla regione dal New York Times che l’ha inserita tra i 52 posti da visitare nel mondo nel 2020.

E complice la pandemia, che ha spinto tanti turisti italiani a cercare mete più isolate e lontane dalle rotte più frequentate, oggi il Molise registra un forte incremento delle prenotazioni turistiche.

La giornalista di Repubblica si sofferma sui borghi, i paesaggi, i prodotti, le attività artigianali e le pratiche sportive ideali per il territorio: Agnone, tra campane e caciocavallo; Capracotta, con il Giardino della flora appenninica; Carpinone, con le sue cascate. È un territorio ideale per il turismo slow e sostenibile, per fare escursioni, tour in mountain bike e e-bike ma anche per vivere le emozioni del rafting e della canoa sul fiume Sangro.

La regione offre anche la possibilità di immergersi nella storia, visitando le aree archeologiche sannite come quella di Pietrabbondante, e nella biodiversità, recandosi nelle oasi naturali come la Riserva Mab Unesco Alto Molise.

E per finire un cenno a Castel del Giudice e a Borgotufi, albergo diffuso che offre la possibilità di programmare un viaggio esperienziale nella natura.

