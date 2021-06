Economia, crollano Pil ed occupazione nel Molise messo in ginocchio dalla pandemia

Pagina 1 di 2

Il rapporto della Banca d’Italia ha messo in luce tutte le criticità. Attività produttiva drasticamente ridotta già nella prima fase dell’emergenza sanitaria

CAMPOBASSO/ISERNIA. La pandemia ha messo in ginocchio l’economia molisana. La conferma arriva dal consueto rapporto presentato dalla Banca d’Italia, presentato questa mattina in videoconferenza.

Secondo le stime di Prometeia, il prodotto interno lordo del Molise si è ridotto nel 2020 dell’8,0 per cento, in misura di poco inferiore al dato nazionale. “Il calo – si legge nel rapporto - è stato determinato dalla forte riduzione della domanda interna, non compensata dalla crescita delle esportazioni, il cui impatto sul prodotto è molto limitato dalla ridotta apertura verso l’estero dell’economia regionale. L’attività produttiva si è drasticamente ridotta nella prima fase dell’emergenza sanitaria, recuperando nei mesi successivi solo parte della flessione”.

INDUSTRIA. Nel settore industriale l’indagine condotta dalla Banca d’Italia su un campione di aziende con sede in Molise ha rilevato un’ampia prevalenza di imprese che hanno registrato un calo del fatturato. Anche la spesa per investimenti si è sensibilmente ridotta, ma nelle previsioni degli imprenditori dovrebbe tornare a crescere nell’anno in corso.

COSTRUZIONI. Nel settore delle costruzioni, dopo i segnali di recupero emersi nel 2019, si è registrato un marcato calo delle ore lavorate, soprattutto nella prima parte dell’anno. Nei servizi privati, il calo dei consumi delle famiglie e le limitazioni al movimento delle persone hanno fortemente pesato sul commercio e sul turismo, nonostante i segnali di miglioramento rilevati nel terzo trimestre. La brusca riduzione del fatturato ha determinato un forte incremento del fabbisogno finanziario. Le imprese hanno fatto ampio ricorso alle moratorie e alle garanzie pubbliche, che hanno favorito un intenso afflusso di credito al settore produttivo; ne è conseguita una sensibile crescita delle disponibilità liquide nel corso dell’anno. Sono invece peggiorate le condizioni economiche e finanziarie, interrompendo la fase di recupero della redditività e di riduzione del grado di indebitamento degli anni precedenti.

Il ricorso al lavoro agile ha consentito una più efficace riorganizzazione delle attività produttive durante la pandemia, soprattutto per le aziende caratterizzate da un più elevato ricorso alle tecnologie digitali avanzate. In prospettiva anche la ripresa dei livelli di attività e degli investimenti potrebbe beneficiare delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali; prima della crisi pandemica, tuttavia, il Molise mostrava un netto divario con il Paese in termini di digitalizzazione dei processi produttivi e di dotazioni infrastrutturali per la distribuzione dei servizi internet.