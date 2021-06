Coronavirus, 4 nuovi contagi e 5 guariti in Molise. Tasso di positività all’1%

I dati del bollettino aggiornato dall’Azienda sanitaria regionale. Refertati 386 tamponi

CAMPOBASSO. Al netto di lievi oscillazioni giornaliere, si presenta stabile in Molise la situazione dei contagi da Covid 19. Questo quanto emerge dal consueto bollettino diffuso dall’azienda sanitaria regionale.

Nelle ultime ore, a fronte di 386 tamponi processati dall’Asrem, si registrano 4 nuovi casi di coronavirus per un tasso di positività pari all’1 per cento. I contagi riguardano i comuni di Campobasso (1), Guardialfiera (1) e Montenero di Bisaccia (2). In quest’ultimo centro anche ieri erano emersi due positivi.

Risultano, però, anche 5 guariti.

I casi attuali in regione sono 85, sono 8 le persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, sono 2.525 i soggetti in isolamento. Il totale ufficiale dei pazienti deceduti, infine, è di 491.

