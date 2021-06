Isernia, nasce l’alleanza di riformisti e moderati: il nuovo polo di Nexus, Azione e Italia Viva

Comunali nel vivo/ Ufficializzato l’accordo in presenza dei coordinatori regionali: a fare da collante, il programma di sviluppo per la città valido nei prossimi decenni. Non si esclude l’aggregazione di altre liste, sia civiche che politiche

ISERNIA. Prima si staccano dal ‘grande centro’, poi si avviano su un percorso comune, distinto e separato. Nexus, Azione e Italia Viva danno vita a Isernia all’alleanza dei moderati e riformisti.

Un’iniziativa che trova oggi conferma nella riunione con Luigi Valente, coordinatore regionale di Azione, Roberta Scinocca vicecoordinatrice del partito di Carlo Calenda, Donato D’Ambrosio, coordinatore regionale di Italia Viva, Giulia Di Silvestro, coordinatrice provinciale di Isernia del partito renziano e Paolo Melchiorre, coordinatore regionale di Nexus, i quali, dopo alcune settimane di dibattito, incontri e confronto sui principi e sui programmi ufficializzano la loro alleanza in vista delle prossime elezioni amministrative al Comune di Isernia.

Il sodalizio nasce sulla base di una convergenza e condivisione del ‘Progetto per la città di Isernia’, un programma molto articolato e dettagliato che ha l’ambizione di ridisegnare la città nei prossimi anni e che detta le linee guida dell’azione politico/amministrativa della nuova Giunta, in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali.

Azioni concrete, secondo i due partiti e l’associazione di professionisti e imprenditori - progetti immediatamente cantierabili e altri da porre in esecuzione negli anni a venire, in un’ottica di sviluppo a medio/lungo termine. Il progetto sarà presentato alla cittadinanza nelle prossime settimane, con tutti i dettagli.

“Abbiamo voluto ribaltare le logiche che da sempre guidano le competizioni elettorali – affermano i rappresentanti del nuovo polo – Non chiediamo una fiducia in bianco ma presentiamo un progetto concreto, frutto di mesi e mesi di studio e lavoro coordinato, che dovrà costituire la vera ragione della preferenza elettorale. Chi esprimerà una preferenza per le nostre liste lo farà perché crede nel valore delle persone ma, ancor più, crede a ciò che proponiamo in concreto e che sarà vincolante per il futuro sindaco e per la relativa giunta”

Nelle intenzioni di Iv, Azione e Nexus, questa alleanza dei moderati e riformisti costituisce solo un punto di partenza. Non si esclude l’aggregazione di altre liste, sia civiche che politiche, intorno a questo progetto, unite dal comune obiettivo di migliorare la qualità della vita nella città di Isernia per i prossimi decenni.

Insomma, il polo riformista e moderato vuol dettare l’agenda. Non farsela dettare.

Pba

