Vaccini, avanti tutta: 3.360 dosi anche oggi, 60enni coperti in massa

Prosegue senza sosta la campagna in Molise

CAMPOBASSO-ISERNIA. Numeri importanti anche oggi per i vaccini, in Molise. Come riferisce il bollettino quotidiano dell'Asrem, le dosi inoculate sono state pari a 3.360, di cui 2.529 di tipo Pfizer, 749 Moderna, 78 Astrazeneca e 4 Janssen. La maggior parte delle fiale sono state destinate alla fascia dei 60enni, (1.846), mentre 46 sono state per gli over 80, 418 per i 70-79enni, 239 per i 50-59enni, 309 per i 40-49enni, 208 per i 30-39enni, 268 per i 20-29enni, 21 tra i 18-19enni.

